Клуб презентует игрока прессе и фанатам.
Лионель Месси, ПСЖ
11 августа 2021, 11:35
Лионель Месси официально подписал контракт с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один год.
Клуб презентует футболиста фанатам и СМИ. Вашему вниманию онлайн-трансляция презентации:
Напомним, в парижском клубе аргентинец будет выступать под 30 номером, в котором дебютировал за Барселону.
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