Франция

Клуб презентует игрока прессе и фанатам.

Лионель Месси официально подписал контракт с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один год.

Клуб презентует футболиста фанатам и СМИ. Вашему вниманию онлайн-трансляция презентации:

Напомним, в парижском клубе аргентинец будет выступать под 30 номером, в котором дебютировал за Барселону.

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