Франция

Футболист переехал во Францию.

Французский Марсель объявил о подписании защитника Фиорентины Поля Лиролы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним футболистом подписан на пять лет, до 2026 года. Сумма трансфера — 6,5 миллиона евро и 6,5 миллиона бонусами.

Вторую половину прошлого сезона провел в Марселе на правах аренды. За клуб он сыграл 21 матч, в которых дважды поражал ворота соперников и отдал три ассиста.

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