Франция

Аргентинский форвард может дебютировать за парижский гранд в предстоящем поединке.

В поединке четвертого тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен отправится в гости к Реймс.

В данном противостоянии может дебютировать звездный нападающий Лионель Месси, который пополнил стан парижан в летнее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента из каталонской Барселоны.

34-летний аргентинец начнет предстоящий матч с Реймсом на скамейке запасных.

Напомним, матч Реймс — ПСЖ состоится сегодня, 29 августа, в 21:45 по киевскому времени.



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