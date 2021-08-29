Аргентинский форвард может дебютировать за парижский гранд в предстоящем поединке.
Лионель Месси, ПСЖ
29 августа 2021, 21:06
В поединке четвертого тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен отправится в гости к Реймс.
В данном противостоянии может дебютировать звездный нападающий Лионель Месси, который пополнил стан парижан в летнее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента из каталонской Барселоны.
34-летний аргентинец начнет предстоящий матч с Реймсом на скамейке запасных.
Напомним, матч Реймс — ПСЖ состоится сегодня, 29 августа, в 21:45 по киевскому времени.
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