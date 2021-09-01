Франция

Испанцу было бы очень сложно найти себе место в стартовом составе французской команды.

Согласно сообщению на официальном сайте французского Пари Сен-Жермен, клубу удалось достичь соглашения с лиссабонским Спортингом относительно перехода испанского нападающего Пабло Сарабии в стан действующего чемпиона Португалии на правах аренды.

29-летний футболист совершил трансфер в ПСЖ летом 2019-го года, и за два сыгранных сезона успел провести 79 матчей, в которых отличился 22-я забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами во всех турнирах.

На его счету оказались победы во французском национальном первенстве, два завоеванных кубка Франции, кубок Лиги и два суперкубка Франции.

В Спортинге Сарабия проведет один сезон, а уже после его возвращения во Францию у него на руках будет оставаться контракт с "красно-синими" продолжительностью еще два года.