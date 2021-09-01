Франция

Жером Боатенг продолжит карьеру во Франции.

Немецкий защитник Жером Боатенг, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из Баварии, продолжит карьеру во французском Лионе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, немецкий защитник уже первого сентября станет футболистом французского Лиона.

По информации источника, футболист завершит прохождение медицинского осмотра и заключит с французским клубом контракт, рассчитанный на два года.

Боатенг выступал за Баварию с 2011 года и покинул мюнхенский клуб по истечению прошлого сезона на правах свободного агента.