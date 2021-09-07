Франция

Французский клуб ищет, чем бы себя занять в зимний период отпусков.

Футбольный сезон во Франции возьмет небольшую паузу на период рождественских праздников, однако у руководства Пари Сен-Жермен уже есть планы относительно того, как одним махом решить сразу несколько финансовых задач.

"Красно-синие" имеют намерения стать организаторами зимнего мини-турнира, который, предположительно, проведут в Катаре, где затем через год будет проводиться чемпионат мира-2022.

Поскольку ПСЖ обеспечил себе несколько статусных подписаний в текущее межсезонье, среди которых особняком стоит фигура аргентинского нападающего Лионеля Месси, то у французского клуба есть планы использовать мнение известного на весь мир игрока ради продвижения домашнего для владельцев бренда мундиаля.

При этом, парижане намерены поднять популярность не только бренда Катара, но и собственной организации, что может принести для них внушительную прибыль в экономически развитом регионе.