Франция

Защитник Лиона столкнулся с неприятным известием сразу после своего переезда во Францию.

Период летнего трансферного окна для немецкого центрального защитника Жерома Боатенга ознаменовался переходом в качестве свободного агента во французский Лион, однако по приезду во Францию его ожидали далеко не самые приятные известия.

Дело в том, что еще в 2018-м году в отношении футболиста окружным судом Мюнхена было открыто дело в отношении инцидента физического насилия со стороны Боатенга в адрес его тогдашней девушки, имя которой не раскрывалось в ходе публикации материалов по делу. Известно лишь, что пара вела отношения с 2007-го года.

Сутью претензий со стороны пострадавшей стороны было взыскание суммы в 1,8 млн евро с Жерома в качестве компенсации за моральный ущерб, вызванный словесными оскорблениями в ее адрес, а также физический ущерб, нанесенный Боатенгом в ходе конфликта.

В суде девушка сообщила, что новоиспеченный игрок Лиона "ударил ее кулаком в глаз, совершил укус в шею, после чего повалил на землю за волосы".

Как позднее удалось установить прокуратуре, Боатенг еще и бросил в свою спутницу стеклянный фонарь и мешок со льдом.

При этом, пострадавшая указала, что за период их 11-летних отношений это был далеко не первый подобный случай, однако точно самый жестокий из всех. "Наши отношения всегда были достаточно бурными", — констатировала она в суде.

Сам же Боатенг в свое оправдание решил заявить, что его бывшая девушка ударила его в ходе спора во время карточной игры, после чего он решил ее оттолкнуть от себя.

Как предположил футболист, его экс-партнер решила пойти на такой шаг для того, чтобы в конечном итоге получить куда большие шансы в борьбе за опекунство над детьми.

Отчасти, с его позицией согласилась и прокурор Стефани Экерт, которая характеризовала женщину как "жертву домашнего насилия", однако сказала, что "она была не единственной жертвой" в данной ситуации, назвав футболиста "жертвой токсичных отношений".

Тем не менее, на решение судьи по данному делу это не повлияло, поэтому Боатенг теперь будет вынужден выплатить внушительную сумму компенсации своей бывшей девушке.