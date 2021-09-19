Франция

Полузащитник ПСЖ высказался относительно отношения к работе со стороны его партнера по команде.

Подписание контракта между аргентинским нападающим Лионелем Месси и французским Пари Сен-Жермен заметно оживило медийную часть жизни в столице Франции.

Пока партнеры по команде только привыкают играть в одной команде с живой футбольной легендой, однако некоторые из них уже готовы оценить полученный опыт от подобного сотрудничества.

В частности, испанский полузащитник "красно-синих" Андер Эррера поделился своими впечатлениями от отношения Месси к работе на тренировках.

"В футболе есть различные типажи лидеров. Есть капитаны, которые всегда готовы тебя подбодрить, а есть лидеры, которые подают пример своими действиями во всех аспектах работы команды. Лео — один из таких, из лидеров.

Он всегда первым приходит в спортзал и на тренировки, никогда не воспринимая этот процесс как какую-то шутку.

Я не сомневаюсь, что прибытие Месси к нам в клуб поднимет планку абсолютно для каждого футболистов. Если у нас такой лидер, то мы должны соответствовать его статусу и следовать за ним.

Я вижу, что Месси, Неймар и Мбаппе невероятно вовлечены в работу перед каждым из матчей, поэтому мы будем расти в ближайшее время как команда. Однако, нельзя забывать, что коллектив должен идти превыше всего, а уже потом будут проявляться индивидуальности", — подытожил Эррера.

Напомним, что проявить свои способности каждый из футболистов Пари Сен-Жермен, доступный для выбора Маурисио Почеттино, сможет уже сегодня, 19 сентября, вечером, когда в 21:45 по киевскому времени начнется домашний матч парижан против Лиона.