Франция

Защитник ПСЖ прокомментировал работу под руководством французского специалиста.

Марокканский фланговый защитник французского Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими, который является воспитанником мадридского Реала, в свое время так и не смог заиграть в основной команде "сливочных" из-за отсутствия доверия со стороны тогдашнего наставника коллектива Зинедина Зидана.

Сейчас, на фоне летнего трансфера из миланского Интера уже в статусе одного из лучших футболистов мира на своей позиции, 22-летний футболист вспомнил тот фрагмент своей профессиональной карьеры.

"Что я могу сказать о Зидане? Все знают, что он был хорошим игроком, но как с тренером мне с ним не повезло пересечься.

Я благодарен за возможность играть в течение одного года под его руководством в Реале, но судьба сложилась так, как сложилась", — коротко резюмировал футболист.

В новом сезоне Хакими сыграл уже девять матчей за свой новый клуб, забив при этом три гола и отдав две голевые передачи.