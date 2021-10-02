Франция

Football.ua рассказывает об истории увлекательного противостояния в рамках немецкой Бундеслиги, которое своей вывеской совершенно не привлекает аудиторию к просмотру.

Казалось бы, вывеска Боруссия Дортмунд — Аугсбург при первом взгляде не возбуждает особого зрительского интереса, однако это безумно весёлое противостояние, которое регулярно дарит поклонникам Бундеслиги и нейтральным зрителям крутые и яркие эмоции. В преддверии очередной части этого футбольного спектакля представляем вам вспомнить пятёрку наиболее любопытных игр этих команд в чемпионате Германии по нашему мнению.

Аугсбург — Боруссия Д — 0:4 и Боруссия Д — Аугсбург — 2:2, 1 и 18 туры Бундеслиги-2013/14

Заключим сюда две встречи с сезона-2013/14, каждая из которых таила в себе свои локальные интриги. Начнем с поединка первого тура той кампании, ставшего перформансом Пьер-Эмерика Обамеянга в новом клубе.

Габонец как раз перешел в Дортмунд летом того года из Сент-Этьена, а Юрген Клопп принял решение сходу бросить новичка в бой.

Аугсбург: Амсиф — Верхаг, Калльсен-Бракер, Клаван, Остжолек — Байер — Хан (Фогт, 83), Моравек, Алтынтоп (П. Влаходимос, 77), Хольцхаузер (Ронни, 77) — Мельдерс



Боруссия Дортмунд: Лангерак — Гросскройц, Суботич, Хуммельс, Шмельцер — Бендер, Шахин — Обамеянг (Хофманн, 81), Гюндоган (Блащиковски, 57), Ройс — Левандовски (Дурм, 88)

Боруссия здорово начала тот сезон, выдав несколько побед подряд на старте, а погром "фуггеров" стал первой из этих викторий. "Ауба" же с порога оформил хет-трик. Сначала он продавил Маттиаса Остржолека после навеса Марселя Шмельцера, затем Марко Ройс отдал точную передачу на рывок тогда еще вингера в штрафную, а Обамеянг четко расстрелял дальний угол, ну, а на десерт великолепно сыграл на грани офсайда, обыграл кипера Мохамеда Амсифа, и закатил игровой снаряд в пустые ворота. Точку в разгроме малых баварцев поставил Роберт Левандовски с "точки".

В той кампании дортмундцев преследовали травмы, в какой-то момент скосившие оборонительную линию в полном составе, да так, что нынешнему тренеру Ливерпуля пришлось ставить в основу юного Мариана Сарра, и едва завершившего карьеру Мануэля Фридриха. После первого круга шансы на чемпионство были фактически потеряны, однако необходимо было бороться за второе место, на которое активно посягал леверкузенский Байер.

Начинать второй круг после зимней паузы предстояло как раз с Аугсбургом, но "фуггеры" сумели испортить настроение "шмелям", вырвав результативную ничью.



Боруссия Дортмунд: Вайденфеллер — Гросскройц, Сократис, С. Бендер, Шмельцер — Шахин, Кель — Блащиковски (Обамеянг, 6), Ройс, Мхитарян (Шибер, 84) — Левандовски



Аугсбург: Хитц — Верхаг, Калльсен-Бракер, Клаван, Остжолек — Байер — Хан, Фогт, Алтынтоп (Милик, 35, Хонь Юнь Хо, 88), Тобиас Вернер — Бобадилья (Чи Дон Вон, 70)

Свен Бендер открыл счет уже на первых минутах, затем сам же немецкий полузащитник драматичным образом срезал мяч в собственные ворота, но это не смутило Боруссию, вновь вышедшую вперед благодаря красивому выстрелу Нури Шахина со штрафного. Увы и ах, удержать волевую победу не удалось, так как на 72 минуте Чи Дон Вон головой отправил мяч в сетку мимо опешившего Романа Вайденфеллера.

Кореец после того сезона перейдет как раз в Дортмунд, правда, даже ни разу не сыграет в черно-желтой футболке, а через несколько лет вновь распишется в воротах "шмелей", которые уступят 1:2 в разгар гонки за чемпионство с Баварией в 2019 году. Впрочем, это уже совсем другая история.

Еще одной неприятностью для рурцев стала тяжелейшая травма Кубы Блащиковски, досадно порвавшего "кресты", тем самым фактически, по прошествии лет можно говорить об этом более уверенно, завершив свою топ-карьеру.

Боруссия Д — Аугсбург — 4:3, 7 тур Бундеслиги-2018/19

Настоящая классика немецкого чемпионата, которая получилась ничем не хуже породистого голливудского остросюжетного триллера.

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканджи, Загаду, Диалло — Витсель, Вайгль (Гетце, 77) — Бруун Ларсен (Геррейру, 69), Санчо, Ройс — Филипп (Пако Алькасер, 59)

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гауэлеу, Хинтереггер, Макс — Хедира, Байер (Гетце, 64), Хан (Моравек, 75), Каюби — Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 83)

Боруссия выдала идеальный первый круг в том розыгрыше, потерпев лишь одно поражение, в том числе, за счет железного характера и умения вырывать очки даже в таких непростых матчах.

Перипетии этих событий лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но давайте кратко пробежимся по хронологии.

Дортмунд проигрывает после первого тайма, пропустив на первых минутах от Финбогассона, затем Люсьен Фавр бросает в бой двух "джокеров" — Пако Алькасера и Марио Гетце, делающих разницу.

Испанец отмечается дублем, некогда главная надежда немецкого футбола выводит "шмелей" вперед, но Аугсбургу удается сравнять счет в самой концовке. Кажется, что 3:3 так и останутся финальным счетом, но Алькасер против подобного развития событий. Могучий удар со штрафного без шансов для нынешнего голкипера Униона Люте уже после окончания добавленного времени, экстаз трибун и обезумевшие от счастья партнеры.

Боруссия Д — Аугсбург — 5:1, 1 тур Бундеслиги-2019/20

Вновь, как и в сезоне-2013/14, Дортмунду и Аугсбургу предстояло сразиться в первом и восемнадцатом турах, и вновь не обошлось без зрелищного футбола и интриги.



Боруссия Д: Хитц — Пищек (Хакими, 68), Аканджи, Хуммельс, Шульц — Вайгль, Витсель — Санчо, Ройс (Гетце, 79), Азар (Брандт, 68) — Алькасер

Аугсбург: Коубек — Тайгль, Хедира, Сухи, Педерсен — Груэсо, Байер — Хан (Рихтер, 60), Варгас (Йенсен, 83) — Грегорич (Оксфорд, 77), Нидерлерхнер



Боруссия опять, как и кампаний ранее, пропустила уже на первых минутах стартовой игры, однако затем сумела в красивом стиле раскатать неуступчивых гостей. Голы там залетали и впрямь на любой вкус…

…а вот ответный визит в Баварию стал невероятно тяжелым испытанием, которое Боруссия бы наверняка провалила, если бы не Великий и Ужасный Эрлинг Браут Холанд.

Зимой 2020 года сенсационный норвежский бомбардир перешел на Сигнал Идуна Парк из Зальцбурга, в первой же игры своим хет-триком позволив команде Люсьена Фавра увезти валидольные три очки с тяжелейшего выезда.

Наслаждайтесь этим перформансом!

Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гоувелееув, Эдвай, Макс — Байер (Саренрен-Базее, 85), Р. Хедира — Рихтер, Йенсен (Левен, 74), Варгас — Нидерлехнер

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Холанд, 56), Хуммельс, Аканджи — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру — Санчо, Ройс (Дауд, 80), Т. Азар (Рейна, 72)