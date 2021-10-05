Франция

Экс-футболист Реала поделился информацией и наставнике парижан.

Бывший наападающий сборной Италии, мадридского Реала и ряда других клубов Антонио Кассано рассказал о том, как обстоят дела в ПСЖ.

По его словам, наставник парижского гранда Маурисио Почеттино не имеет авторитета в команде среди игроков.

"Его карьера в ПСЖ будет очень короткой. В команде нет ни минуты занятий по тактике. Он спрашивает у футболистов план на игры — я в шоке. Он никогда не тренировал чемпионов, ему приходится очень нелегко. Насколько мне известно, ему недолго осталось руководить командой. Помните о Зидане",- заявил Кассано Bobo TV.

Почеттино возглавил Пари Сен-Жермен 2 января 2021 года.

С тех пор под руководствм аргентинского специалиста команда сумела завоевать Кубок и Суперкубок Франции.