Франция

Это спасение ворот от голкипера вошло в историю.

В 2001 году, 8 октября, в матче Лиги чемпионов между Лионом и Барселоной произошло невероятное. Вратарь французской команды Грегори Купе совершил сейв, который на данный момент по праву считается лучшим в истории ЛЧ.

Дело было в самом начале матча. Защитник Лиона Касапа неудачно отдал пас назад и перекинул Купе. Вратарь не мог играть руками и перевел мяч в перекладину головой. После он молниеносно поднялся и отразил добивание головой от Ривалдо. Просто фантастика.

Пик карьеры Купе пришелся на Лион (370 матчей, 325 пропущенных мячей). После он на год заехал в Мадрид, где выступал за Атлетико, а карьеру завершил в ПСЖ в 38 лет. На его счету 37 игр в футболке сборной Франции. С 2018 года Купе работает в Лионе тренером вратарей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.