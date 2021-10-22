Франция

Секу Фофана по итогам голосования набрал 42 процента голосов.

Полузащитник Ланса Секу Фофана признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам сентября. Об этом сообщает союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) в своем твиттере.

По итогам голосования 26-летний малиец, который провел четыре матча в Лиге 1 за минувший месяц, набрал 42 процента голосов.

В борьбе за награду Фофана опередил нападающего Ниццы Амина Гуири (30 процентов) и полузащитника Лиона Лукаса Пакету (28 процентов).

После 10 игр Ланс набрал впечатляющие 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на девять баллов.

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