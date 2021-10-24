Франция

Подопечные Маурисио Почеттино не смогли выиграть на выезде.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Франции гостил у Марселя и сыграл вничью со счетом 0:0.

Подопечные Маурисио Почеттино остались в меньшинстве на 57 минуте — удаление схлопотал Ашраф Хакими.

Тем не менее, это никак не повлияло на забитые голы в матче — болельщики их так и не увидели.

Марсель — ПСЖ 0:0

Марсель: Лопес — Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола — Камара (Гуйе, 71), Пайет, Ундер (Жерсон, 78), Гендузи — Ронжье (де ла Фуэнте, 71), Милик (Дьенг, 78).

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Ди Мария (Керер, 61), Данилу, Верратти (Гуйе, 45) — Месси, Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.

Предупреждения: Ронжье — Данилу, Маркиньос

Удаление: Хакими, 57