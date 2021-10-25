Франция

Наставник ПСЖ прокомментировал ничейный результат своей команды.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный исход матча своей команды против Марселя (0:0).

Наставник парижан считает, что его команда проявила характер после удаления.

"Есть много положительных моментов. Команда показала сплоченность, проявила характер, организованность с мячом и без мяча. Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве, но даже в этой ситуации мы делали хорошие вещи.

Мы находимся в поисках баланса. По опыту понимаем, что периоды в октябре и ноябре всегда тяжелые. Тем не менее, я доволен прогрессом команды, доволен тем, на каком пути развития она находится сейчас.

Неймар после удаления играл в полузащите — я доволен его выступлением, он проявил приверженность командным интересам", — приводит слова Почеттино Le Parisien.

После этой ничьей ПСЖ идет на первом месте, имея 28 очков в своем активе и опережает Ниццу, идущую на втором месте на 7 очков.

Следующий матч ПСЖ в рамках Лиги 1 проведет против Лилля 29 октября, Марсель же двумя днями ранее сыграет матч 3-го тура против Ниццы, а затем встретится с Клермоном 31 октября.