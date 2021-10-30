Франция

Бразильский нападающий прокомментировал игру его команды против Лилля.

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен на своем поле с трудом сумел одолеть Лилль (2:1), которому в прошлом сезоне уступил в борьбе за чемпионский титул.

ПСЖ — Лилль 2:1 Видео голов и обзор матча

"Игра против Лилля была достаточно сложной для нас. Соперники были очень хороши в этот вечер, но мы боролись до конца, и сумели забить важный гол.

Хочу отметить всю команду — мы молодцы, поэтому сегодня я счастлив.

Критика нашей и лично моей игры — это нормально. Я занимаюсь футболом на профессиональном уровне уже 15 лет, поэтому все эти слова меня совершенно не волнуют. Есть только один самый большой критик для меня — я сам.

Люди вокруг понятия не имеют, через что проходит каждый футболист каждый день", — эмоционально высказался бразилец.

Свой следующий матч в рамках Лиги 1 французский ПСЖ проведет в гостях у Бордо.