Полузащитник Сент-Этьена отметился красивым взятием ворот.
Вахби Хазри, фото Сент-Этьен
30 октября 2021, 22:20
Сент-Этьен в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции гостил у Меца и сыграл вничью со счетом 1:1.
"Зеленые" смогли восстановить паритет на 16 минуте благодаря роскошному голу Вахби Хазри — тунисец подхватил мяч в своей штрафной, немного протащи его вперед и отправил за шиворот голкиперу.
Видео гола (смотреть с 00:48):
Отметим, что Сент-Этьен находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Франции.