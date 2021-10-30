Франция

Полузащитник Сент-Этьена отметился красивым взятием ворот.

Сент-Этьен в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции гостил у Меца и сыграл вничью со счетом 1:1.

"Зеленые" смогли восстановить паритет на 16 минуте благодаря роскошному голу Вахби Хазри — тунисец подхватил мяч в своей штрафной, немного протащи его вперед и отправил за шиворот голкиперу.

Видео гола (смотреть с 00:48):

Отметим, что Сент-Этьен находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Франции.