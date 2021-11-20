Франция

Football.ua рассказывает об "Аталанте по-французски".

На перерыв Лион уходил, выигрывая 2:0. На 60-й минуте Ланс отыграл один мяч. Но все равно проиграл. “Есть игры, в которых мы не заслужили поражения, возможно сейчас мы не заслужили этой победы”, — так уже после матча сокрушался не главный тренер проигравшей команды, а Питер Бос — главный тренер победившего Лиона.

Да, Ланс играл лучше Лиона. Выигрывал по созданным моментам, по ударам в створ ворот. Но одолеть соперника не смог. После поражения Ланс впервые за месяц потерял второе место. Место второй команды Франции после ПСЖ.

Но даже это не мешает восхищаться Лансом. Маленькая команда, без бюджета и звездных игроков — одна из лучших в лиге. Как же так получилось?

Откуда Ланс?

Начнём с одноименного города. В нашем, украинском понимании, Ланс — это очень маленький городок. Живет там всего 30 тысяч людей, как, например, в Буче, Южном, Авдеевке, Каховке и Вознесенске. Из интересного в городе — очень красивая церковь и близость к Бельгии. Туристов в Лансе отродясь не бывало, как почти на всем севере Франции. И единственное современное достояние маленького города — это футбол.

Именно местная команда дарила горожанам самые незабываемые эмоции в новейшей истории. В 1998 году Ланс даже выиграл чемпионат Франции — в первый и в последний раз в истории (если не считать период немецкой оккупации). Кроме той победы из достижений — три первых места в Лиге 2 и пару выходов в финал внутренних кубков.

В высшей лиге французского футбола Ланс играет всего второй сезон. Всё это время команда показывает результаты, которые в разы выше и ожиданий, и возможностей. По общей трансферной стоимости Ланс — 13-я команда в лиге, игроки дороже даже в Реймсе и в Меце. Зарплатная ведомость у северной команды также на уровне нижней половины турнирной таблицы.

Идеолог успехов Ланса — главный тренер Франк Эс

Зинедин Зидан — первый и пока что единственный тренер-француз, выигравший Лигу чемпионов. В принципе, этот факт уже многое говорит о французской тренерской школе. Вне родины в топ-5 лигах честь страны защищает ровно один специалист — Патрик Виейра, который строит еще более неуступчивый и злой Кристал Пэлас, чем было до него.

Такая ситуация во Франции была почти всегда. За последнее десятилетие более-менее успешно за рубежом работали только Руди Гарсия и Клод Пюэль. Все остальные менеджеры либо не рисковали выезжать за пределы Лиги 1, либо решались и получалось, как у Реми Гарда.

Почему так? Проблема, вероятнее всего, в специфике французского чемпионата и языковых барьерах. Во Франции — низкий уровень знания английского, а футбол в Лиге 1 — редко основывается на фундаментальных тренерских решениях. Поэтому хорошие европейские клубы, которые уже давно завели аналитические отделы и научились подбирать тренеров под философию и игровой стиль, на французских специалистов поглядывают редко. Хотя исключения, конечно, есть.

Франка Эса, тренера Ланса, во Франции любят называть “нашим Нагельсманном”. Сходств хватает: Франк практически не играл на высоком уровне, начинал тренировать во второй команде Ланса, а главным вдохновителем считает Гвардиолу. Именно Эс сейчас — самый продвинутый и ценный французский тренер.

Свою историю в Лансе Франк Эс начал в 2017 году. Тогда он возглавил вторую команду клуба. Основа же долгие годы безуспешно болталась в середине Лиге 2: иногда вылетала, иногда — даже претендовала на повышение. Совсем случайно Лансу удалось повыситься до элиты: в том самом сезоне, когда правительство Франции решило досрочно завершить чемпионат, команда из Севера находилась на втором месте.

Повышение не предвещало для Ланса ничего хорошего. Действующий тренер — Филипп Монтанье, уехал на повышение в бельгийский Стандарт, а состав — подходил разве что для борьбы за выживание. В межсезонье клуб решил довериться тренеру второй команды. Именно тогда основной состав Ланса начал тренировать Франк Эс.

Уже в первом сезоне Лиге 1 Ланс мог попасть в Еврокубки: не хватило одного очка

Первая глава сказки Ланса — это второй тур после возвращения в элиту французского футбола. Да, очень натужно, да, почти случайно, но новичок Лиги обыграл ПСЖ. Потом была пятиматчевая серия без поражений, победа над Марселем, разгром Монако и просто 15 трудовых побед над другими соперниками.

В прошлом сезоне Ланс был чемпионом Франции по ничейным результатам. В 12 матчах команда расходилась миром с соперниками. Иронично, но именно ничья стоила Лансу попадания в новую Лигу конференций. В последнем туре команда сыграла 0-0 с Монако и ровно на одно очко уступила шестое место Ренну.

Летом главный конкурент — Ренн, выдернул из Ланса лучшего защитника — молодого Лоика Беде. В межсезонье всем казалось, что успех клуба — это случайность, так как настолько скромная команда не сможет играть так долго на столь высоком уровне. Но новый сезон доказал, что такое — более, чем возможно.

Франк Эс строит в Лансе гибрид из идей Гвардиолы и Конте

“Ланс — лучшая команда, против которой мы играли”, — так Питер Бос, несмотря на победу, нахваливал соперника, попутно унижая ПСЖ (ведь Лион уже играл с парижанами). И, пожалуй, с Питером Босом согласятся большинство тренеров Лиги 1.

Скромный Ланс сейчас — это вторая атака Лиги. Больше забивает только ПСЖ. В среднем Ланс закатывает сопернику почти два гола за игру. Клуб из Севера Франции уникален: в этом сезоне минимум один гол забили 10 игроков. С большинством соперников Ланс пытается доминировать: побеждает по владению и ударам в створ. Но одно из острейших оружий — это контратаки, которые ещё в прошлом сезоне убийственно разрезали оборону топ-клубов.

Игровой стиль Ланса можно определить, как контроль матча через доминирование на территории. Команда настаивает на регулярном и высоком прессинге, старается быстро вернуть мяч и "душит" соперника шириной атаки. Любимая схема Франка Эса — это 3-5-2, которая похожа на лейтмотив Антонио Конте. Но Ланс — менее оборонительный и в разы смелее, чем команды итальянского тренера.

Не случайность успехов Ланса очень легко иллюстрирует продвинутая статистика. Команда не страдает аномально высокой реализацией. Высокое место Ланса — это полностью заслуга самой команды.

Главные звезды Ланса — безнадежный запасной в ПСЖ, бывший полу-любитель и 36-ти летний вратарь

Парадоксально, но в Лансе нет ни одного футболиста, которого можно было бы назвать действующей или будущей суперзвездой. Главные герои в этой сказке — достаточно средние игроки даже по меркам Лиги 1:

- Лучший на поле прямо сейчас — это Секо Фофана. Футболу ивуариец учился в академии Манчестер Сити, в молодые годы универсальный полузащитник переехал в Удинезе, где верой и правдой отпахал 4 сезона. После самого успешного, последнего, Секо поманила родина и почти за 10 миллионов он переехал в Ланс.

У Франка Эса Фофана — это основа игры. Он — именно тот тахометр команды, который и разгоняет атаки, и регулирует темп, и возглавляет прессинг. В этом сезоне Фофана забил уже три гола — на один больше, чем за весь прошлый розыгрыш чемпионата. И главное признание ценности полузащитника — это статус лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

- за яркую игру в атаке в Лансе отвечает Арно Калимуендо — 19-летний воспитанник ПСЖ. В столице Арно делать откровенно нечего: на скамейке родного клуба уже и так сидят форварды уровня Мауро Икарди. Зато в Лансе молодой француз лучший нападающий уже второй сезон.

Ещё в октябре Арно дал большое интервью, в котором не скрывал эмоций: “Мое сердце — кроваво-золотое. Я играю в прекрасном клубе”. Страсть, высказанную СМИ, молодой форвард переносит и на поле: в прошлом сезоне нападающий наколотил семь голов, в этом — уже три. Правда, Калимуендо играет в Лансе на правах аренды. Цена вопроса — 10 миллионов, но слишком много значит желание или нежелание парижан отдавать молодого форварда конкурентам;

- единственный игрок, которого легко узнать в Лансе наблюдателю со стороны — это Гаель Какута. Да, тот самый, который в незапамятные времена играл за Челси, Фулхэм и Болтон. Правда, дальше карьера форварда пошла по нисходящей: Голландия, Китай, вторая половина таблицы чемпионата Испании и, наконец, родная Франция.

В Лансе Какута снова нашел себя. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды (забил 11), иногда выходит даже с капитанской повязкой. Он — настоящий лидер, готовый биться за команду, которая в него поверила, до конца.

- Жонатон Клосс — ещё одна история из футбольных драм. Воспитанник знаменитой академии Страсбурга в родной команде оказался не нужен. Искать счастья Клосс поехал в Авранш — очень скромный полулюбительский клуб из Насьоналя — третьего французского дивизиона. Потом пошёл на повышение — переехал в состав аутсайдера Лиги 2 — Кевии Руан.

Сам Жонатан вспоминал: в те годы подумывал заканчивать с футболом и параллельно работал на двух других предприятиях. Но со дна уже немецкой второй лиги Клосса его поднял Франк Эс. В 25 правый защитник впервые дебютировал в высшей французской лиге, в первый же сезон стал лучшим ассистентом команды. И сейчас Жонатан — кандидат в сборную Франции и, возможно, лучший правый защитник Лиги 1 после Хакими.

- за тыл команды отвечают Факундо Медина и Жан-Луис Лека. Первый — молодой аргентинский защитник, который после отъезда Лоика Беде стал самым эффективным в тройке обороны Ланса. Второй — 35-летний ветеран французского футбола и самый возрастной среди основных вратарей Лиги 1.

Ланс — уникальная французская команда. В 21 веке “кроваво-золотые” стали первыми, кому со столь скромными ресурсами удавалось добиваться таких высоких результатов. И делать это не угрюмым автобусом и глухой обороной, а вполне себе в атакующем и доминирующем стиле.

Но футбол жесток. К сожалению, намного чаще, чем тренерская идея, именно цена игроков и зарплатный фонд коррелируются с высоким местом в турнирной таблице. И только в АПЛ чудо в одном сезоне превращается в сверхприбыль и возможность инвестировать серьезные деньги в усиление состава.

Ланс прекрасен, но хрупок. Любая серия травм или неудач может подкосить тонко-организованную игру и психологию команды. Только у Гасперини в жестоком футбольном мире получается уже несколько сезонов подряд показывать результаты, которые значительно превышают финансовые возможности команды.

Поэтому Ланс — это то, за чем нужно начинать следить уже сейчас. Завтра эта команда проведёт выездной матч против Бреста.

Богдан Максимец, Football.ua