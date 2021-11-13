Франция

Французский клуб обратился в суд в поисках справедливого решения.

Аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо на постоянной основе перешел из севильского Бетиса в лондонский Тоттенхэм лишь в 2020 году, после того, как провел в составе "шпор" один сезон на правах арендованного футболиста.

"Зелено-белые" получили за трансфер своего футболиста компенсацию в размере 32 млн евро дополнительных выплат, помимо тех 16 млн евро, которых стоило лондонскому клубу взять игрока в аренду.

При этом, когда Ло Чельсо перебирался в Испанию из еще одного своего бывшего клуба, французского Пари Сен-Жермен, его соглашение о трансфере содержало пункт, согласно которому "красно-синие" должны были получить 20% компенсации от суммы последующей перепродажи.

Бетис посчитал, что данная оговорка распространяется только на основную сумму трансфера Ло Чельсо в Тоттенхэм, поэтому не стал платить парижанам дополнительные подъемные от арендной сделки на 16 млн евро.

Очевидно, что руководство ПСЖ подобное решение испанского коллектива устроить никак не могло, поэтому они обратились в судебные инстанции в поисках правды в данном вопросе, обвиняя руководство Бетиса в желании снизить комиссионные выплаты.

Отметим, что в текущем сезоне Ло Чельсо провел 14 матчей за Тоттенхэм (724 минуты), в которых отличился по одному разу результативным ударом и голевой передачей.