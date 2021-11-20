Франция

Аргентинец дал счет своим голам в чемпионате Франции.

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 ПСЖ принимал на своем поле Нант и одержал уверенную победу со счетом 3:1, будучи в меньшинстве из-за удаления вратаря Кейлора Наваса.

Автором одного из голов в составе парижского гранда стал Лионель Месси, для которого мяч в ворота Нанта стал дебютным в рамках первенства Франции.

Чтобы забить гол в Лиге 1, звездному аргентинцу потребовалось провести за ПСЖ шесть поединков.

Видео гола Месси:

ПСЖ — Нант 3:1

Голы: Мбаппе, 2, Аппиа, (АГ), Месси, 87 — Муани, 76

Кейлор Навас удален на 65-й минуте (ПСЖ).