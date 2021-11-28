Франция

Бразилец не смог доиграть поединок.

В 15-м туре французской Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл Сент-Этьен (3:1).

Кроме хет-трика из ассистов в исполнении Лионеля Месси поединок также запомнился и жуткой травмой Неймара. Бразилец неудачно поставил ногу в одном из единоборств, в следствии чего его голеностоп вывернулся в неестественной форме.

Футболист сумел покинуть поле лишь на носилка, а на его место вышел Эбимбе.

О сроках восстановления футболиста ничего не сообщается.