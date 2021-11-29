Франция

Травма футболиста оказалась не такой серьезной, как показалось на первый взгляд.

В матче 15-го тура французской Лиги 1 нападающий ПСЖ Неймар получил жуткую травму, оступившись в одном из единоборств.

Несмотря на опасения относительно здоровья футболиста, травма оказалась не настолько серьезной, насколько это могло показаться.

По информации RMC, у футболиста диагностировали вывих лодыжки и растяжение связок.

При такого рода травмах футболисты восстанавливаются до шести недель. Таким образом, футболист избежал более серьезной травмы, но не сыграет больше за свой клуб в этом году.