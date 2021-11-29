Франция

Парижане довольны выступлениями центрального защитника команды.

Центральный защитник ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньос продлит свой действующий контракт с клубом еще на два года.

По информации RMC, клубе довольны выступлениям футболиста и уже ведут активные переговоры о продлении соглашения до 2026 года.

Действующий контракт Маркиньоса рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за парижан во всех турнирах, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами.