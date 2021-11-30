Франция

Получение Золотого мяча — не причина пропуска занятия.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, получивший накануне Золотой мяч, не явился на тренировку клуба.

Как сообщает GFFN, помимо Месси с основной группой не тренировался и другой аргентинский игрок — Леандро Паредес.

Оба игрока пропустили тренировку из-за симптомов гастроэнтерита (прим. — воспалительного заболевания желудка и тонкой кишки).

Участие Месси и Паредеса в матче с Ниццей, который состоится 1 декабря — под вопросом. Начнется матч — в 22:00 по киевскому времени.

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