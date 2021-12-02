Франция

Швед не против поработать в структуре клуба.

Накануне нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович выпустил свою автобиогрфию под названием Adrenalina.

Там он рассказал о многом, в частности, что летом предлагал свои услуги французскому ПСЖ в качестве работника клуба.

"Лето 2021 года. Я предложил ПСЖ стать спортивным директором. Я позвонил Насеру Аль-Хелаифи и предложил: "Если я не продлю контракт с Миланом, я перейду в ПСЖ и приведу вашу команду в порядок". Он засмеялся, но не сказал "нет", — рассказал Ибрагимович.

Отметим, что контракт 40-летнего нападающего с "россонери" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он в 12 играх во всех турнирах забил шесть голов и отдал один результативный пас.

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