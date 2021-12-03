Футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.
серхио рамос, псж
03 декабря 2021, 17:08
В семнадцатом туре французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен на выезде встретится с Лансом.
Испанский защитник команды Серхио Рамос не сможет принять участие в поединке своей команды.
Футболист уже пропустил игру минувшего тура против Ниццы аз-за усталости, однако на этот раз Рамос не сыграет по причине повреждения.
У опытного испанца диагностировано растяжение мышцы. На данный момент, 35-летний Рамос занимает отдельно от общей группы.
Поединок Ланс — ПСЖ состоится в субботу, 4 декабря в 22:00 по киевскому времени.