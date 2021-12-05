Франция

Парижане отыгрались в компенсированное к матчу время.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Франции отправился в гости к Лансу и сыграл со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет усилиями Фофана в середине второго тайма, но парижане смогли отыграться благодаря голу Вейналдума в компенсированное время.

Лионель Месси провел на поле весь матч и не смог отметиться результативными действиями.

Ланс — ПСЖ 1:1

Голы: Фофана, 62 — Вейналдум, 90+2

Ланс: Лека — Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски -Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80) — Калимуэндо (Айдара, 80).

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79) — Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70) — Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).

Предупреждения: Медина, Гради — Верратти, Хакими