Парижане отыгрались в компенсированное к матчу время.
Ланс - ПСЖ, фото twitter.com/PSG_inside
05 декабря 2021, 00:09
Пари Сен-Жермен в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Франции отправился в гости к Лансу и сыграл со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет усилиями Фофана в середине второго тайма, но парижане смогли отыграться благодаря голу Вейналдума в компенсированное время.
Лионель Месси провел на поле весь матч и не смог отметиться результативными действиями.
Ланс — ПСЖ 1:1
Голы: Фофана, 62 — Вейналдум, 90+2
Ланс: Лека — Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски -Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80) — Калимуэндо (Айдара, 80).
ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79) — Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70) — Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).
Предупреждения: Медина, Гради — Верратти, Хакими