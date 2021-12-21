Бразилец стал героем очередного документального сериала от компании.
Неймар, Нетфликс
21 декабря 2021, 12:23
Американская компания Netflix выпускает документальный сериал про форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.
Дата выхода сериала — 25 января. Сообщается, что в нем представлены интервью со звездными футболистами Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Дэвидом Бекхэмом.
"Любимый во всем мире, но также громоотвод для критики. Неймар переживает взлеты и падения в своей личной жизни и блестящей футбольной карьере", — такое описание дали сериалу.
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