Франция

Бразилец стал героем очередного документального сериала от компании.

Американская компания Netflix выпускает документальный сериал про форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Дата выхода сериала — 25 января. Сообщается, что в нем представлены интервью со звездными футболистами Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Дэвидом Бекхэмом.

"Любимый во всем мире, но также громоотвод для критики. Неймар переживает взлеты и падения в своей личной жизни и блестящей футбольной карьере", — такое описание дали сериалу.

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