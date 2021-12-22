Франция

Футболист хочет пойти на повышение.

Нападающий Лилля Джонатан Дэвид покинет клуб по окончанию сезона-2021/22. Об этом сообщил его агент Ник Мавромарас.

"Цель Джонатана — завершить текущий сезон в Лилле. Но это будет его последний сезон во французском клубе по нескольким причинам.

Наша задача — попасть в такие клубы, как Челси, Ливерпуль или Барселона. Я агент одного из лучших нападающих мира.

Какая его стоимость? Цену сегодня назвать не могу. Лилль решает это. Но в конце концов, это футбол. Дэвид знает, что он один из лучших молодых форвардов в мире.", — сказал Мавромарас в интервью Radio-Canada.

Отметим, что контракт Дэвида с Лиллем заканчивается летом 2025 года. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.