Франция

Клуб заработал колоссальные деньги за джерси.

Французский ПСЖ, с момента перехода Лионеля Месси, продал около одного миллиона футболок с его фамилией.

Директор клуба по спонсорской поддержке Марк Армстронг сообщил, что прибытие 34-летнего аргентинца привело к рекордным продажам футболок за год, и считает, что они были бы еще выше, если бы не задержки в производстве, вызванные пандемией Covid-19.

"Он большой актив. С коммерческой точки зрения, влияние невероятно.

Мы считаем, что в прошлом году продали больше футболок, чем любой другой клуб, а в этом году будет еще лучше. Это определенно лучший стартап с точки зрения продаж, спрос на него вырос как минимум на 30-40%.

Спрос был огромным. Если бы мы могли производить больше, мы бы продавали еще больше", — сказал Армстронг.

С приходом Месси ПСЖ начал сотрудничать с такими брендовыми гигантами, как Autohero, Crypto.com, Smart Good Things и Gorillas, что принесло еще больше дохода.

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