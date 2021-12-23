Франция

Серхио Рамос заработал красную во втором тайме, но гол Икарди в компенсированное время спас парижан от поражения аутсайдеру.

В поединке 19-го тура Лиги 1 Пари Сен-Жермен, уверенно лидирующий в турнирной таблице, отправился в гости к одному из аутсайдеров турнира — Лорьяну.

Хозяева поля были близки к сенсации, минимально обыгрывая фаворита по ходу встречи благодаря голу Монкодуа на 40-й минуте.

Казалось, что после удаления Серхио Рамоса на 86 минуте Лорьян сумеет удержать победу, однако в компенсированное время Мауро Икарди спас ПСЖ от поражения, оставив хозяев в зоне вылета.

Лорьян – ПСЖ 1:1

Гол: Монкодуа, 40 – Икарди 90+1

Удаление: Рамос 86 (ПСЖ)

Результаты всех матчей 19-го тура Лиги 1