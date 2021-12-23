Франция

Наставник ПСЖ подвел итог под выступлением команды после матча с Лорьяном.

В 19-м туре французской Лиги 1 ПСЖ в гостях сумел избежать поражения от Лорьяна (1:1).

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино подвел итог под выступлением команды во второй половине 2021 года отметив, что команда идет согласно заданному курсу.

"ПСЖ по-прежнему претендует на все трофеи, в розыгрыше которых участвует. Мы довольны результатами, а команда выступает в соответствии с ожиданиями.

Первые месяцы были напряженными, плюс у нас было много перелетов, а также много других факторов, которые мешали нам делать то, что нам нужно. В целом, мы можем выступать и лучше, но сейчас я всем доволен", — приводит слова специалиста RMC.

Следующий календарный год ПСЖ начнет гостевым поединком против Лиона 9 января.