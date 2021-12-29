Франция

Функционеры не видят перспектив для главного тренера в своем клубе.

Французский Монако в текущем сезоне Лиги 1 демонстрирует посредственные результаты, сумев набрать за 19 сыгранных поединков лишь 29 очков, что обеспечивает команде лишь шестую строчку в турнирной таблице.

Очевидно, что работа хорватского наставника "монегасков" Нико Ковача в таких условиях является неудовлетворительной, даже несмотря на успехи его клуба на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, где Монако с первого места вышел из группы в раунд плей-офф.

Тем не менее, руководство клуба видит куда более глубокие проблемы в механизме взаимодействия футболистов и главного тренера, а на одном из последних заседаний был поднят вопрос о том, что 50-летний специалист не демонстрирует индивидуального прогресса, а его отношения с коллективом находятся на отдаленном уровне.

К тому же, правление Монако задается логичным вопросом о несоответствии расходов на трансферные кампании в сравнении со спортивной выгодой от прихода тех или иных футболистов.

Крепин Диатта (16,7 млн евро) не справился с поддержанием формы в условиях Лиги 1, Аксель Дисаси (13 млн евро) не соответствовал возложенным ожиданиям, а Майрон Боаду (17 млн евро), Жан Лукас (11 млн евро), Александр Нюбель (аренда) и Исмаил Якобс (6,5 млн евро) не впечатлили своей игрой в первой части сезона.

Из удачных трансферов Ковача во Франции отмечают только два — Энрике Кайо (8 млн евро) и Кевин Фолланд (11 млн евро).

В ближайшее время руководство Монако будет проводить консультации с возможными преемниками Нико Ковача.