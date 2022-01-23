Франция

Голкипер ПСЖ в очередной раз вынужден оставаться вне заявки.

Этап карьеры во французском Пари Сен-Жермен для итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на первых порах получается достаточно скомканным.

После триумфального для сборной Италии чемпионата Европы-2020, новоиспеченный футболист парижан был вынужден около месяца набирать оптимальные кондиции, а уже в начале 2022 года его ненадолго вывел из игры COVID-19.

Итальянский страж ворот только намеревался начать новую цепочку из матчей в стартовом составе своего клуба, после триумфальной игры против Бреста (2:0), как его вновь настигла неудача.

Согласно сообщению пресс-службы ПСЖ, Доннарумма будет вынужден пропустить домашний матч 22-го тура Лиги 1 против Реймса из-за "дискомфорта в икроножной мышце", который футболист испытал во время заключительной тренировки.

Согласно предварительным данным, медперсонал взял паузу продолжительностью в 48 часов, за которые будет сделан окончательный вывод о готовности Джанлуиджи возвращаться к полноценной работе вместе с командой.

Предсказуемо, место в воротах ПСЖ в матче против Реймса, который начнется в 21:45, займет Кейлор Навас.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл в 13 матчах, пропустил девять голов, и шесть раз при этом сохранял ворота "сухими".