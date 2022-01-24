Франция

Аргентинский футболист действует практически без ошибок.

27-летний полузащитник Пари Сен-Жермен Леандро Паредес с конца января 2019 года защищает цвета наиболее титулованного клуба Франции, и за этот период уже успел стать важной частью коллектива.

Доверие тренерского штаба футболист старается завоевать, в первую очередь, благодаря безошибочности своих действий в центральной части поля, что находит отражение в показателе точности его передач.

Согласно данным статистического портала SofaScore, за 64 матча в рамках Лиги 1 аргентинец достиг показателя в 91% точности передач — 379 неточных пасов из 4208, что выводит его на вторую позицию среди 2095 полузащитников из команд-участниц топ-5 европейских лиг.

Лучше Паредеса распоряжается мячом только один футболист — Тони Кроос из мадридского Реала, возглавляющий рейтинг с 93% эффективности.

Отметим, что в текущем сезоне Маурисио Почеттино не может в полной мере рассчитывать на своего подопечного, так как стартовый отрезок он пропустил из-за недостаточного тонуса после триумфального для Аргентины Копа Америка-2021, а уже в середине октября Леандро получил травму бедра.

Как итог, всего на данный момент на счету аргентинца 14 матчей (669 минут) за футбольный год, в которых он отметился одной голевой передачей.