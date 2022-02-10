Франция

Защитник ПСЖ вернулся к пробежкам после повреждения.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос имеет невысокие шансы принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Футболист приступил к пробежкам после травмы голени, а его дальнейший план действий будет определен в течении 48 часов, сообщает официальный сайт парижан.

Таким образом, при форсированной подготовке испанец может выйти как минимум на замену в матче со "сливочными".

Неймар продолжает частичные занятия в общей группе и частично самостоятельно, однако точно не будет доступен на матч ЛЧ. Что касается Андера Эрреры, то хавбек вернется в строй в воскресение и сможет выйти на поле против бывшего клуба Серхио Рамоса.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и мадридским Реалом состоится 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее предстоящий поединок с Реалом прокомментировал наставник парижского гранда Маурисио Почеттино.