Франция

Вингер Динамо, видимо, больше не сыграет за французский клуб.

Труа на своем официальном сайте объявила об окончательном исключении из команды нападающего Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

Отмечается, что данное решение французского клуба было принято "в качестве меры предосторожности".

Большей информации Труа не предоставляет, однако обещает более подробно сообщить о данной ситуации в ближайшее время.

Напомним, что в декабре прошлого года Жерсона Родригеса уже исключали из команды, однако после назначения нового главного тренера 26-летний вингер сборной Люксембурга успел сыграть три матча.

Всего в текущем сезоне Жерсон провел 12 поединков в рамках французской Лиги 1, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Вполне возможно, что люксембуржец вернется в расположение киевского Динамо.

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