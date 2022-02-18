31-летний француз набрал 56 процентов голосов.
Виссам Бен Йеддер, Getty Images
18 февраля 2022, 10:22
Нападающий Монако Виссам Бен Йеддер признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба UNFP.
По итогам голосования, 31-летний форвард набрал 56 процентов голосов, что помогло ему опередить нападающего Нанта Людовика Бласа, набравшего 30%, а тройку лучших замкнул представитель Ниццы Амин Гуири — 14%.
В минувшем месяце Бен Йеддер провел два поединка в чемпионат Франции, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
После 24 туров Монако набрал 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.
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