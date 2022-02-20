Франция

Команда Почеттино не смогла что-либо противопоставить Нанту.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 25 тура чемпионата Франции отправился в гости к Нанту и потерпел поражение со счетом 1:3.

Для команды Маурисио Почеттино это был первый проигрыш за шестнадцать матчей в Лиге 1 подряд.

До этого Пари Сен-Жермен добился десяти побед и пяти ничейных результатов, не проигрывая более четырех месяцев.

Последний раз до этого парижане уступали Ренну в октябре со счетом 0:2.

Напомним, что ранее прервалась беспроигрышная серия Манчестер Сити в чемпионате Англии.