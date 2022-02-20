Франция

Месси, Мбаппе, Неймар и компания с треском провалились.

Пари Сен-Жермен в середине недели в драматическом поединке вырвал победу над мадридским Реалом в первом матче стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:0), после чего команде Маурисио Почеттино банально не хватило концентрации на гостевую игру в рамках 25-го тура Лиги 1 против Нанта (3:1).

Нант — ПСЖ 3:1 Видео голов и обзор матча

Примечательно, что "канарейки" успели оформить все три своих мяча по ходу первого тайма, повторив тем самым неутешительное достижение "красно-синих" образца 2010 года.

Именно тогда, 6 февраля, ПСЖ принимал на своем поле Лорьян, а в его воротах в итоге также побывали три гола соперников лишь по ходу первой половины матча. Встреча завершилось со счетом 3:0 в пользу гостей Парк де Пренс.

Отметим, что несмотря на громкую неудачу, коллектив Маурисио Почеттино на данный момент отрывается от Марселя на 13 очков, хотя "провансальцы" свой матч против Клермона на этих выходных еще не провели.