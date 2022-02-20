Франция

Парижане пропустили три мяча в первой половине игры.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 25 тура чемпионата Франции отправился в гости к Нанту и потерпел поражение со счетом 1:3.

Команда Маурисио Почеттино пропустила три мяча еще в первой половине игры, на что во втором тайме смогла ответить лишь голом Неймара.

Нант - ПСЖ 3:1

Голы: Коло-Муани, 4, Мерлин, 16 — Неймар, 47

Нант: Лафон — Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлин (Траоре, 90) — Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67) — Саймон (Коко, 90), Коло-Муани.

ПСЖ: Навас — Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74) — Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти — Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе.

Предупреждения: Кастеллетто, Аппиа — Верратти, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Хакими, Ди Мария

На 59 минуте Неймар не реализовал пенальти.