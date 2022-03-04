Франция

Іспанський захісник намагається відновитися від чергової травми.

Центральний захісник Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос поновив пробіжки та індивідуальні зайняття після чергового пошкодження м'язів.

Футболіст навряд чи зможе прийняти участь в матчі проти Ніцци, а також ризикує пропустити матч-відповідь проти мадридського Реалу.

Що стосується Леандро Паредеса, то аргентинський півзахісник поновив повноцінні зайняття з командою, повідомляє офіційний сайт паризького клубу. Те саме стосується і Лейвіна Кюрзави.

А ось Ашраф Хакімі залишається під наглядом лікарів и планує поновити тренування з командою лише у неділю.

Нагадаємо, матч-відповідь між ПСЖ і Реалом відбудеться в середу, 9 березня. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь парижан.