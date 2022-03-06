Франция

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Парі Сен-Жермен у матчі 27-го туру французької Ліги 1 зазнав поразки у протистоянні на полі одного зі своїх переслідувачів — Ніцци. "Червоно-сині" володіли м’ячем більшу частину гри, однак пропустили вже на завершення поєдинку.

Огляд матчу:

Ніцца — ПСЖ 1:0

Гол: Делор, 88

Ніцца: Бенітес — Данилюк (Лотомба, 79), Тодібо, Данте, Бард — Клюйверт (Будауї, 86), Росаріо, Леміна (Шнейдерлін, 70), Тюрам (Стенгс, 79) — Дольберг (Делор, 70), Гуірі.

ПСЖ: Навас — Керер (Дракслер, 90), Маркіньос, Діалло, Бернат — Вейналдум (Гуйє, 90+1), Данілу, Верратті — Ді Марія (Ікарді, 79), Мессі, Неймар.

Попередження: Леміна.

Джерело: MEGOGO