Франция

Українець перевіз сім'ю у Францію.

Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко розповів про моральний стан під час війни в Україні.

"Відчуваю себе нормально. Останні кілька днів перед приїздом моєї родини були не дуже легкими. Я дякую клубу та президенту, які допомогли моїй сім'ї виїхати з України, і тепер вони зі мною.

Я все ще хвилююся про своїх батька та бабусю, які залишилися в Україні. Скажу так, я не стежу за новинами, щоб зосередитись на футболі.

Чи міг би я піти на фронт? Звісно, ​​я думав про це. Якби я міг допомогти своїй країні, я зробив би це.

Я не думав про те, щоб розірвати договір оренди з Бордо, щоб повернутися до сім’ї в Україну. Я просто хочу продовжувати грати. Я справді не хочу говорити про війну, єдине, що я можу зробити, це молитися за тих, хто лишився в Україні", — сказав Ігнатенко в інтерв'ю RMC Sport.

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