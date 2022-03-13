Франция

Керманич ПСЖ шкодує через втрачені можливості в Лізі чемпіонів.

Французький Парі Сен-Жермен посеред поточного тижня у видовищному матчі-відповіді проти мадридського Реалу завершив свої виступи у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА (1:3).

Реал — ПСЖ 3:1 Відео голів та огляд матчу

Не дивлячись на те, що з моменту проведення того поєдинку вже пройшло кілька днів, головний тренер "червоно-синіх" Маурісіо Почеттіно усе ще не може відійти від наслідків поразки своєї команди, про що заявив перед матчем проти Бордо у Лізі 1.

"Ми всі розчаровані тим, що сталося посеред тижня. Я, гравці, усі, хто належить до нашого клубу. Це велике розчарування.

Але зараз ми повинні добре завершити сезон. Розчарування вболівальників таке ж саме, як і у команди, однак тепер нам потрібно знайти правильну мотивацію для того, щоб виграти Лігу 1.

Це має спонукати нас рухатися вперед.

Поразка від Реала не дає мені спати ночами, вона викликає багато агресії, знесилення. Зараз тривають найгірші дні моєї кар’єри. Однак це не означає, що ми не зможемо це подолати. ПСЖ має продовжувати грати в футбол", — заявив аргентинський спеціаліст.

Нагадаємо, що матч ПСЖ — Бордо відбудеться 13 березня, о 14:00 за київським часом.