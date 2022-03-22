Франция

Керманич ПСЖ прокоментував нещодавню невдачу своєї команди.

Безпосередньо перед початком березневої міжнародної паузи французький Парі Сен-Жермен зазнав нищівної поразки під час гостьового матчу 29-го туру Ліги 1 проти Монако (0:3), яка стала своєрідним продовженням вильоту команди з розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, що мав місце раніше.

Монако — ПСЖ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоно-синіх" Маурісіо Почеттіно після невдачі власної команди спробував дібрати слова для того, аби пояснити, що саме відбулося з його командою в звітному турі.

"Той спосіб, у який ми програли, є неприйнятним під час змагань подібного рівня. Ми не можемо розпочинати гру так, як розпочали цю. Гравці повинні позбутися розчарування від вильоту з Лізи чемпіонів, повинні думати про те, аби викластися якнайкраще.

Нам не вистачало бойового духу проти команди, яка хотіла відреагувати на невдачу в минулому.

Неприпустимо так розпочинати гру — це спортивна ганьба. Це не може більше повторитись. Ми ще можемо програвати матчі, але те, що сталося, не повинно і не може більше повторитися, бо це — кричуща помилка.

Дух і та відданість справі мають бути колективними. Ми повинні перестати шукати виправдання та знаходити відмазки.

Ми могли б сьогодні виграти з рахунком 8:0, та всім було б однаково, бо всі думали б тільки про Лігу чемпіонів. Ми маємо залишатися професіоналами, думати про власне та клубне майбутнє.

Якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, шанси на можливий титул будуть у небезпеці. Це було попередження для нас.

Ми приїхали сюди, щоб перемагати та відчувати радість від футболу, але це була нищівна катастрофа", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі ПСЖ зіграє домашній матч проти Лорьяна.