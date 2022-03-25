Фулбек Динамо Київ наразі захищає кольори польського Леха.
Томаш Кендзьора, getty images
25 марта 2022, 16:20
Після того, як ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів з українськими клубами через військову агресію РФ на території України, крайній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора повернувся на батьківщину, перейшов на правах оренди в Лех.
Втім, як повідомляє журналіст Томаш Влодарчик, 27-річний поляк цієї весни міг продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.
За інформацією джерела, чинний чемпіон французької Ліги 1, Лілль, був зацікавлений у підписанні Кендзьори.
Цілком можливо, що "доги" повернуться до кандидатури польського фулбеку у літнє трансферне вікно.
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