Франция

Фулбек Динамо Київ наразі захищає кольори польського Леха.

Після того, як ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів з українськими клубами через військову агресію РФ на території України, крайній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора повернувся на батьківщину, перейшов на правах оренди в Лех.

Втім, як повідомляє журналіст Томаш Влодарчик, 27-річний поляк цієї весни міг продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

За інформацією джерела, чинний чемпіон французької Ліги 1, Лілль, був зацікавлений у підписанні Кендзьори.

Цілком можливо, що "доги" повернуться до кандидатури польського фулбеку у літнє трансферне вікно.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.