Француз вирішив повісити бутси на цвях.
Лоран Косельні, Getty Images
26 марта 2022, 20:41
Колишній захисник збірної Франції Лоран Косельні повідомив про завершення кар’єри футболіста, інформує видання Daily Mail.
Центрбек вирішив припинити виступи на професійному рівні у віці 36 років.
Останнім клубом Косельні був Бордо, який він покинув у січні цього року після того, як зіпсував відносини з керівництвом клубу. Цього сезону захисник провів 11 матчів у складі "жирондинців", відзначившись одним ассистом.
Раніше Косельні виступав у складі таких клубів, як Генгам, Тур, Лор'ян та Арсенал.