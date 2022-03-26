Франция

Француз вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній захисник збірної Франції Лоран Косельні повідомив про завершення кар’єри футболіста, інформує видання Daily Mail.

Центрбек вирішив припинити виступи на професійному рівні у віці 36 років.

Останнім клубом Косельні був Бордо, який він покинув у січні цього року після того, як зіпсував відносини з керівництвом клубу. Цього сезону захисник провів 11 матчів у складі "жирондинців", відзначившись одним ассистом.

Раніше Косельні виступав у складі таких клубів, як Генгам, Тур, Лор'ян та Арсенал.