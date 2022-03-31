Франция

Це буде один із футболістів ланки атаки.

Через початок чергового витку агресії проти України УЄФА та ФІФА були змушені терміново шукати рішення для продовження виступів футболістів із клубів нашої країни до моменту остаточного врегулювання ситуації.

Зрештою, саме таким чином у футболістів з’явилася можливість підписувати договори оренди або ж оформлювати повноцінні трансфери в клуби з інших країн навіть за умови зачиненого трансферного вікна.

Згодом, коли для європейських команд з’явилася можливість додатково заявити новоприбулих виконавців на матчі національних змагань, інтерес до гравців з України тільки посилився.

Як повідомляє французька преса, сьогодні Ліон долучиться до переліку тих клубів, які використають можливість отримати посилення з нашої країни прямо посеред поточного сезону.

Президент клубу Жан-Мішель Ола, футбольних директор Венсан Понсо та керівник кадрового відділу Бруно Шейру 31 березня о 14:30 за місцевим часом (15:30 – за Києвом) зберуться разом аби дати прес-конференцію, на якій оголосять про прибуття гравця атакувальної ланки з донецького Шахтаря на правах оренди.

Журналісти додатково завчасно попереджають, що це точно не буде ізраїльський нападник Манор Соломон, або його бразильський колега за амплуа Давід Нерес.

Як стало відомо, Соломон не має бажання оформлювати оренду до кінця сезону з жодним із клубів, а Нерес не розглядає Ліон у якості одного з можливих варіантів для продовження кар’єри.