Франция

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры обоих футболистов называется MLS.

Після того, як Парі Сен-Жермен вилетів із Ліги чемпіонів від мадридського Реала на стадії 1/8 фіналу, керівництво парижан почало роздумувати про чергові можливі кадрові зміни всередині команди.

Як повідомляє GFFN з посиланням на L'Équipe, майбутнє двох зіркових нападників ПСЖ, Ліонеля Мессі та Неймара, також перебуває під питанням.

За інформацією джерела, аргентинець і бразилець з великою ймовірністю залишаться в столиці Франції тільки через те, що у фінансовому плані практично ніхто не зможе дозволити собі їх трансфери, але заради прогресу в Лізі чемпіонів катарські інвестори готові розглянути навіть варіанти з продажем Мессі та Неймара.

Найімовірнішим місцем продовження кар'єри обох форвардів, якщо вони все-таки виявляться поза планами босів ПСЖ на майбутнє, є американська MLS. Стверджується, що і Мессі, і Неймар на певному етапі своєї кар'єри хотіли б вирушити до США.